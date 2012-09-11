Торги на межбанке открылись падением котировок

Во вторник, 11 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,1060/8,1160 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2552/57, котировки по евро-гривне понизились – 10,3730/10,3875. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2804/06 (понедельник — 1,2783/85).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.