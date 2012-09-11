Средневзвешенный курс гривны в понедельник составил 8,0631 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривны на межбанковском валютном рынке в понедельник, 10 сентября, укрепился до 8,0631 грн/долл по сравнению с 8,1008 за предыдущий день торгов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 1,656 млрд долл. (в эквиваленте), что на 232,6 млн долл. больше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 1,202 млрд долл.

Как сообщалось, в понедельник, 10 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1140/8,1240, к 12:00 сузился спрэд - 8,1150/8,1230. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,1110/8,1200 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2559/0,2564, к 12:00 цены снизились до 0,2557/0,2561. К закрытию торгов цены поднялись - 0,2558/0,2562. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,7049 (-0,1900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2770/1,2810.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3735/10,3880, к 12:00 цены ушли вниз - 10,3675/10,3815. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,3620/10,3775.