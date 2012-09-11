Евродепутаты обеспокоены недостатком прозрачности при создании банковского союза

Брюссель. Комитет по экономическим и монетарным делам Европарламента обеспокоен недостатком прозрачности при создании банковского союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции, принятой на заседании комитета 10 сентября в Страсбурге.

В документе Комитет, в частности, приветствовал тот факт, что страны-члены ЕС согласились с высказанной парламентом два года назад идеей о необходимости создания интегрированной системы банковского надзора.

Вместе с тем, депутаты выразили обеспокоенность намерением стран-членов избежать создания прозрачной и демократически подотчетной системы.

При этом, члены Комитета отметили, что страны-члены ЕС пытаются присвоить себе право принятия решения, исключив Европарламент из процедуры принятия решений по этому вопросу.

В резолюции также отмечаются пункты, на которые стоит обратить внимание при обсуждении вопроса о создании интегрированной системы банковского надзора. Один из них касается рекапитализации банков, которая, по мнению членов комитета, должна осуществляться через Европейский механизм стабильности.

Проект резолюции будет вынесен на голосование в сессионный зал Европарламента в четверг, 13 сентября.