Эксперт не исключает дружественный спрос на ОВГЗ на аукционе во вторник

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа, во вторник 11 сентября, Министерство финансов вероятно получит ряд дружественных заявок, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

По его мнению, дружественный спрос будет, скорее всего, на предлагаемые Минфином индексные бумаги. При этом он отметил, что рыночные заявки по-прежнему невозможны ввиду существенного разрыва между уровнем ставок на вторичном рынке и предложением правительства.

«Минфин вряд ли пойдет на рост доходности на локальном рынке в условии резкого падения ставок на внешних рынках, что открывает доступ к быстрому привлечению финансовых ресурсов за счет выпуска еврооблигаций. Таким образом, если Минфин чувствует дефицит средств, он может легко пополнить его на рынке еврооблигаций, где в данный момент сложилась крайне благоприятная конъюнктура» - считает С.Фурса.

Во вторник, 11 сентября, правительство проведет очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Минфин предложит две серии стандартных облигаций со сроком обращения 5 и 7 лет, а также трехлетние индексные бумаги.

По данным Государственной казначейской службы, с начала этого года по 3 сентября поступления в госбюджет от проведения правительственных заимствований составили 76,755 млрд грн (52,776 млрд грн - от внутренних, 23,979 млрд грн - от внешних). За указанный период на погашение госдолга было направлено 45,107 млрд грн, расходы на обслуживание - 15,253 млрд грн.