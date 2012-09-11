НБУ будет продавать инвестмонеты физлицам

Национальный банк Украины (НБУ) расширяет каналы продажи инвестиционных монет и разрешил своим территориальным управлениям продавать их физическим лицам (на сегодня исключительное право продавать инвестмонеты физлицам имеют уполномоченные комбанки). Это предусмотрено зарегистрированным в Министерстве юстиции постановлении Нацбанка №341 от 13 августа 2012 года, которым вносятся соответствующие изменения в Инструкцию об организации изготовления, выпуска в обращение и реализации памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции.

"Реализация Операционным и территориальными управлениями Национального банка инвестиционных монет по ценам продажи осуществляется уполномоченным банкам по безналичному расчету, а физическим лицам - за наличные или по безналичному расчету", - говорится в документе.

Постановлением также предусмотрена возможность для теруправления передавать уполномоченным банкам инвестиционные монеты на реализацию без предоплаты на основании заключенного соответствующего договора.

Вышеуказанным постановлением регулятор также снял ограничения на реализацию памятных монет Нацбанка исключительно на внутреннем рынке.

Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, НБУ в декабре 2011 года начал выпуск золотых инвестиционных монет 999,9 пробы. На сегодня эти монеты выпускаются номиналом 20, 10, 5 и 2 гривни весом 1, 1/2, 1/4, 1/10 унции соответственно (1 унция — 31,11 г). Также выпущена серебряная монета номиналом 1 гривня массой 1 унция. До конца первой декады августа 2012 года Нацбанк продал почти 10 тысяч инвестиционных монет на общую сумму 27,65 млн грн.