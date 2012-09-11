Благодаря ГНСУ легализованы более 60 тыс. наемных работников

Благодаря действиям налоговиков с начала года легализованы трудовые отношения более 60 тыс. наемных работников с работодателями, вследствие чего бюджет получил дополнительно 11 млн грн налога на доходы физических лиц, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Кроме того, 35 тыс. человек, которые осуществляли предпринимательскую деятельность нелегально, привлечены к государственной регистрации и уплатили 8 млн грн налога.

Налоговики отмечают, что нарушения трудовых прав граждан остается распространенным явлением на отечественных предприятиях. Во время проверок налоговики фиксируют нарушения налогового и трудового законодательства Украины в 90% проверенных субъектов хозяйствования.

Как сообщал УНИАН, по данным Госналогслужбы, в январе-июле 2012 года поступления от налога на доходы физлиц в сводный бюджет Украины составили 37,9 млрд грн, что на 4,8 млрд грн больше, чем в январе-июле 2011 года (темпы роста составляют 14,4%).