Столичным предприятиям возмещено 1,7 млрд грн НДС

Столичным предприятиям в январе-августе 2012 года возмещено НДС на сумму 1,7 млрд грн при заявке на сумму 860 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г.Киев.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма возмещенного НДС выросла на 414,4 млн грн.

При этом 107,5 млн грн НДС было возмещено в автоматическом режиме.

По словам председателя ГНСУ в г.Киев Ирины Носачевой, в августе т.г., по предварительным данным, НДС-”автомат” получили 24 налогоплательщика на сумму 63,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госналогслужбы, предприятиям в январе-августе 2012 года возмещено более 31 млрд НДС, что на 8,4%, или на 2,4 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.