«Укрпочта» начала предоставлять страховые услуги от имени компании «АСКА»

Государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» с 3 сентября начало предоставлять страховые услуги от имени страховой компании «АСКА» (г. Киев), говорится в сообщении «Укрпочты».

«В рамках программы сотрудничества «Укрпочты» и «АСКА», «Укрпочта» берет на себя обязательства по поиску клиентов, оформлению страховых полисов и консультационной работе по продуктам страховой компании «АСКА». В свою очередь «АСКА» обеспечивает обучение сотрудников «Укрпочты» и информационную поддержку страховой деятельности предприятия», - отмечается в сообщении.

Также указывается, что данная программа будет интересна, прежде всего, жителям районных центров и сел и позволит им легко и быстро оформить страховой полис гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), полис страхования от несчастного случая, а также застраховать личное имущество от ущерба.

Справка УНИАН. Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины. «Укрпочта» предоставляет около 50 видов услуг в 14 тыс. отделений по всей Украине.

Украинская акционерная страховая компания «АСКА» зарегистрирована в 1996 году. Компания имеет свои представительства в 97 городах Украины.

Основными акционерами компании являются SCM Finance Limited и Александр Сосис.