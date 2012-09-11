Проблема возмещения НДС не решена полностью - Хорошковский

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявляет о том, что проблема возмещения НДС на сегодня не решена полностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во вторник на совещании по вопросам поддержки реального сектора экономики в Днепропетровске.

“Несмотря на шаги Государственной налоговой службы, не решается проблема 100-процентного возмещения НДС...” - сказал он.

По словам В.Хорошковского, проблемой также остается авансовая уплата налога на прибыль предприятиями. Он отмечает, что это “вымывает” оборотные средства предприятий.

Напомним, по данным Госналогслужбы, предприятиям в январе-августе 2012 года возмещено более 31 млрд налога на добавленную стоимость (НДС), что на 8,4%, или на 2,4 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, 16,7 млрд грн НДС было возмещено в автоматическом режиме.

В августе сумма автоматического возмещения составила 2,2 млрд грн. При этом 900 млн грн получили иностранные инвесторы, в том числе 78 предприятий с европейским капиталом, работающих в Украине, получили возмещение НДС на общую сумму 752 млн грн.