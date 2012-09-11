Доллар на закрытии межбанка во вторник снизился до 8,10 грн

Во вторник, 11 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1060/8,1160, к 12:00 цены снизились до 8,1020/8,1090. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0910/8,1000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2552/57, к 12:00 сузился спрэд 0,2553/57. К закрытию торгов цены понизились 0,2551/55. В России курс доллар-рубль скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,7000 (-0.0049).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2755/1,2815. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,3730/10,3875, к 12:00 цены понизились до 10,3720/10,3850. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,3400/10,3555.