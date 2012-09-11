Россия готова рассмотреть вхождение Молдовы в ЕЭП

Москва. Россия готова рассмотреть вхождение Молдовы в Единое экономическое пространство России, Беларуси и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал на совместной пресс-конференции в Москве со своим молдавским коллегой Владом Филатом.

«Мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы Таможенный союз, а впоследствии экономический союз между государствами, который мы создали с Белоруссией и Казахстаном, расширялся, укреплялся, но, еще раз повторяю, это должно происходить естественным путем. Если наши молдавские коллеги найдут для себя интересным участие в соответствующем Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, мы готовы этот вопрос рассматривать», - сказал Д.Медведев.

При этом он заверил, что если для Молдовы интересен другой вектор развития – это ее суверенное право, однако необходимо взвешивать все плюсы и минусы от участия в любых интеграционных объединениях.

«Я исхожу вот из чего: участие в любом интеграционном объединении должно быть осознанным, не навязанным, а принятым, исходя из рациональных соображений, исходя, если хотите, из национальных интересов государства. Это всецело имеет отношение и к Таможенному союзу, и к зоне свободной торговли СНГ, и к участию в Евросоюзе, и где угодно», - заявил он.

Говоря о ЗСТ в рамках содружества, Д.Медведев не вспомнил об Украине как о третьем государстве, ратифицировавшем это соглашение.

«Мы рассчитываем на укрепление режима сотрудничества, тем более что новые возможности для экономического взаимодействия дают и новые соглашения, включая договор о зоне свободной торговли в СНГ, который был уже ратифицирован в России, Белоруссии и Казахстане и который сейчас подлежит, насколько я знаю, ратификации в Молдове», - сказал Д.Медведев.

В свою очередь, В.Филат сообщил, что на первых заседаниях осенне-зимней сессии парламента этот договор будет ратифицирован.

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Справка УНИАН. С 1 января 2012 года на пространстве России, Беларуси и Казахстана заработала новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). Предполагается, что внутри ЕЭП будет обеспечено свободное перемещение товаров, услуг и капиталов через государственные границы стран-участников.

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

На сегодня Договор ЗСТ СНГ ратифицировали Беларусь, Россия и Украина.

Ожидается, что до конца года Договор о зоне свободной торговли СНГ ратифицируют еще 5 стран – Армения, Казахстан, Молдова, Киргизия и Таджикистан.