Минфин: товаропроизводители получат дополнительно от снижения налогов 62 млрд грн

В Министерстве финансов Украины оценивают эффект для товаропроизводителей от снижения налогов в 2012 году на уровне 62 млрд грн.

Об этом заявил министр финансов Украины Юрий Колобов в ходе совещания по вопросам поддержки реального сектора экономики под председательством Президента Украины Виктора Януковича, которое проходит в Днепропетровске.

“За счет действия налоговых льгот и преференций национальные производители в текущем году получат дополнительный финансовый ресурс в районе 62 млрд грн, в 2013 году этот показатель достигнет 70 млрд грн”, - сказал министр.

Согласно Налоговому кодексу, в 2012 году ставка налога на прибыль предприятий уменьшается с 23% до 21%. В 2013 году ставка налога будет уменьшена до 19%, а в 2014 году — до 16%.