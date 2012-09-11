Предприятия-экспортеры накопили на счетах 10 млрд долл. - Арбузов

За два последних года объемы средств на счетах предприятий экспортеров выросли в два раза и составляют 10 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Днепропетровске на Всеукраинском совещании по вопросам реального сектора экономики сообщил глава Национального банка Украины Сергей Арбузов.

«Эти деньги не работают. Это значит, что мы имеем искусственный дефицит платежного баланса и НБУ приходится ужесточать монетарную политику», - отметил С.Арбузов.

По его словам, отказ предприятий завозить валюту в страну ухудшает платежный баланс страны.

«Давайте валюту завезем в страну. Давайте нормально работать, не будем ужесточать монетарную политику и не поднимать себе ставки», - призвал С.Арбузов предприятия экспортеров.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк подал в парламент проект закона, обязывающий предприятия продавать валютную выручку. По мнению экспертов, в случае вступления в силу соответствующего закона, НБУ может ввести продажу валютной выручки уже в сентябре.

В частности, главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан считает, что именно сокращение валютных резервов вынуждает центробанк идти на жесткие меры.

“Мы ожидаем, что резервы будут продолжать снижаться до конца текущего года, потому что кроме интервенций на поддержку гривни есть еще такие факторы, как выплаты по внешнему долгу, в частности, долга перед МВФ. В августе правительство и НБУ должны заплатить более 1 млрд долл. по кредитам МВФ и еще 1,5 млрд в октябре-ноябре”, - резюмировала Е.Белан.

Международные валютные резервы НБУ в августе сократились на 0,3% - до 29,995 млрд долл. с 30,081 млрд долл.