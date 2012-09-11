Совет НБУ ожидает рост монетарной базы в 2013 году в пределах 12,5-15%

Рост монетарной базы в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, прогнозируется в пределах 12,5-15%, говорится в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2012 год, утвержденных Советом Национального банка Украины (уточненная редакция).

При этом рост до 15% предусмотрен при условии оптимистического развития экономики страны, до 12,5% - пессимистического.

Согласно документу, макропоказатели на 2013 год совпадают с правительственным прогнозом, утвержденным летом 2011 года постановлением Кабмина №907.

Совет НБУ прогнозирует рост монетарной базы (оптимистический и пессимистический) в 2012 году до 16% и до 12%, в 2014 году - до 15% и 9%, соответственно.

Как сообщал УНИАН, член Совета НБУ Василий Горбаль заявил, что 6 сентября Совет утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2013 год.

Член Совета НБУ, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко заявил, что Основные принципы на 2013 год полностью корреспондируются с ранее предложенными правительством прогнозными макропоказателями и соответствуют функции Нацбанка по обеспечению стабильности национальной валюты.

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2011 году увеличилась на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарная база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Денежная масса в августе выросла до 723,4 млрд грн, монетарная база - до 249,8 млрд грн