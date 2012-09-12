Кабмин вдвое увеличил объем госгарантий по займам на Евро-2012

Кабинет министров Украины увеличил с 2,4 млрд грн до 5,2 млрд грн объем государственных гарантий по займам субъектов хозяйствования, объекты государственной собственности которых относятся к сфере управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012 и реализации инфраструктурных проектов (Укревроинфрапроект).

Соответствующее постановление №840 от 29 августа 2012 года опубликовано в газете «Урядовый курьер» (№164 от 12 сентября т.г.).

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением № 347 от 25 апреля 2012 года установил, что государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям субъектов хозяйствования, объекты государственной собственности которых относятся к сфере управления Нацагентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов (Укревроинфрапроект), в 2012 году будут предоставляться в пределах 2,4 млрд грн.

Напомним, Кабинет министров Украины определил Министерство инфраструктуры главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.