Правительство ухудшило прогноз роста ВВП в 2013 году

Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП по итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом до 3,4% (ранее, согласно пессимистическому сценарию развития экономики, правительство прогнозировало рост ВВП в 2013 году на уровне 4,5% - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во вступительном слове на заседании Кабинета министров в среду, 12 сентября.

«Мы прогнозируем, что… по сравнению с 2012 годом ВВП (в 2013 году – УНИАН) вырастет на 3,4%. Таким образом, доходы сводного бюджета достигнут почти 0,5 триллиона гривень, что на 8% больше, чем доходы 2012 года», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал ранее УНИАН, Министерство финансов Украины рассчитывает проект государственного бюджета на 2013 год по пессимистическому сценарию.

На сайте ведомства сообщается, что во время обсуждения проекта бюджета на следующий год с главами общественных советов заместитель министра финансов Украины Сергей Рыбак заявил, что «рост реального ВВП в 2013 году ожидается на уровне не менее 4,5%».

Именно такой прогнозный уровень ВВП указан как пессимистический сценарий в действующем постановлении Кабинета министров Украины касательно прогноза основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2013 и 2014 годы.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального ВВП за 2011 год, по данным Гостата, составил 5,2%.