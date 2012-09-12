Минфин предлагает увеличить доходы госбюджета в 2013 году на 6%

Министерство финансов Украины предлагает в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличить доходы государственного бюджета на 6% - до 392,6 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует информация Минфина, распространенная среди журналистов в среду в ходе заседания Кабинета министров Украины, на котором будет рассмотрен проект госбюджета на 2013 год.

Доходы сводного бюджета составят 499,4 млрд грн, что на 8% больше запланированного показателя на 2012 год.

Напомним, сегодня на заседании Кабинета министров Н. Азаров сообщил, что правительство ухудшило прогноз роста ВВП по итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом до 3,4% (ранее, согласно пессимистическому сценарию развития экономики, правительство прогнозировало рост ВВП в 2013 году на уровне 4,5% - УНИАН).

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 370,799 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 319,651 млрд грн, расходы — 396,683 млрд грн, в частности расходы общего фонда — 344,248 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.