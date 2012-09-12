Торги на межбанке открылись падением котировок

В среду, 12 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,0960/8,1060 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2572/77, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4220/10,4365. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2867/69 (вторник — 1,2804/06).

Во вторник, 11 сентября, Нацбанк на рынок не выходил.