Представитель Кабмина: госгарантий по обязательствам ЕЭСУ перед РФ не существует

Представитель интересов Кабинета министров Украины Андрей Богдан отрицает наличие государственных гарантий по обязательствам корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Богдан заявил сегодня в Хозяйственном суде Киева, который рассматривает дело «Минобороны РФ против ЕЭСУ».

«Кабинет министров отрицает существование государственных гарантий и существование возможности взыскания этих гарантий по обязательствам ЕЭСУ с Государства Украины, из государственного бюджета. Мы считаем, что такие гарантии не предоставлялись, и были подписаны письма, выражающие личное мнение определенных чиновников, но государственных гарантий как таковых не существовало», - сказал А.Богдан.

По его словам, действующее законодательство Украины четко определяет, что такое государственные гарантии и как они выдаются. В частности, отметил А.Богдан, они закрепляются или постановлением правительства, или его распоряжением.

Кроме того, как отметил представитель правительства, в материалах дела нет первичных доказательств, которые свидетельствовали бы о существовании долга Государства Украина перед кем-либо, поэтому Кабмин просит предоставить такие доказательства.

Более того, отметил А.Богдан, срок исковой давности в очерченном конфликте интересов давно истек, поэтому украинская сторона не понимает, почему Минобороны России подает иск непосредственно к Украине.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании с Кабинета министров Украины более 3,2 млрд грн. Об этом говорится в постановлении суда от 5 сентября т.г., обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Третьими лицами, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика по обстоятельствам дела, являются закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями «Промышленно-финансовая корпорация «Единые энергетические системы Украины» и Государственная казначейская служба Украины.

Справка УНИАН. В июне 2011 года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия Сердюкова к премьер-министру Украины Николаю Азарову от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн дол.

В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которая в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ, уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

7 сентября Объединенная оппозиция “Батькивщина” заявила, что Министерство финансов и Министерство юстиции Украины еще в 2011 году опровергли существование долгов ЕЭСУ перед Минобороны России.

Пресс-служба «Батькивщины» разместила ссылку на соответствующие письма Минюста от 24.06.2011 и Минфина от 16.06.2011. По информации Министерства финансов, в его учете отсутствует информация о наличии какой-либо задолженности корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны РФ. Кроме того, отмечается, что Министерство финансов не предоставляло государственных гарантий по обязательствам ЕЭСУ.