Проект госбюджета утвердили из расчета роста ВВП на уровне 4,5%

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 12 сентября, утвердил проект закона Украины «О государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель секретариата правительства журналистам.

Как ранее сообщал УНИАН, в среду, 12 сентября, во вступительном слове на заседании Кабинета министров премьер-министр Николай Азаров сказал, что Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП по итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом до 3,4% (ранее, согласно пессимистическому сценарию развития экономики, правительство прогнозировало рост ВВП в 2013 году на уровне 4,5% - УНИАН).

«Мы прогнозируем, что… по сравнению с 2012 годом ВВП (в 2013 году – УНИАН) вырастет на 3,4%. Таким образом, доходы сводного бюджета достигнут почти 0,5 триллиона гривень, что на 8% больше, чем доходы 2012 года», - сказал Н.Азаров.

Министерство финансов Украины рассчитывало проект государственного бюджета на 2013 год по пессимистическому сценарию.

На сайте ведомства сообщалось, что во время обсуждения проекта бюджета на следующий год с главами общественных советов заместитель министра финансов Украины Сергей Рыбак заявил, что «рост реального ВВП в 2013 году ожидается на уровне не менее 4,5%».

Именно такой прогнозный уровень ВВП был указан как пессимистический сценарий в действующем постановлении Кабинета министров Украины касательно прогноза основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2013 и 2014 годы.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального ВВП за 2011 год, по данным Гостата, составил 5,2%.