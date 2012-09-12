Кабмин обещает бизнесу налоговых льгот на 71 млрд грн

Правительство Николая Азарова намерено заложить в проекте государственного бюджета на 2013 предоставление налоговых льгот реальному сектору экономики, посчитав, что их общий уровень потянет на 71 млрд грн.

Об этом Н.Азаров заявил, выступая на заседании правительства.

“Общий инвестиционный ресурс, что остается в 2013 году в реальной экономике, благодаря налоговым стимулам достигнет в следующем году почти 71 млрд грн”, - сказал Н.Азаров.

В частности, ставка налога на прибыль будет уменьшена с 21% до 19%. Кроме того, для субъектов индустрии программной продукции ставка налога на прибыль составит только 5%.

“Продолжится применение налоговых льгот с налога на прибыль, который инвестируется в энергосохранение”, - добавил Азаров.

Одновременно в бюджете-2013 будут заложены налоговые льготы для предприятий легкой промышленности, судо-, самолетостроения, а также предприятий машиностроения для АПК.

Как ранее сообщал УНИАН, в Министерстве финансов Украины оценивают эффект для товаропроизводителей от снижения налогов в 2012 году на уровне 62 млрд грн.

Об этом заявил министр финансов Украины Юрий Колобов в ходе совещания по вопросам поддержки реального сектора экономики под председательством Президента Украины Виктора Януковича, которое проходило в Днепропетровске во вторник.

6 сентября Верховная Рада приняла в целом Закон «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест».

Согласно закону, льготы будут предоставляться, если общая сметная стоимость инвестиционного проекта превышает сумму, эквивалентную: 3 млн евро - для субъектов крупного предпринимательства; 1 млн евро - для субъектов среднего предпринимательства; 500 тыс. евро - для субъектов малого предпринимательства;

Кроме того, количество созданных новых рабочих мест для работников, которые непосредственно задействованы в производственных процессах, должно превышать: 150 - для субъектов крупного предпринимательства; 50 - для субъектов среднего предпринимательства; 25 - для субъектов малого предпринимательства.

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