Кабмин хочет увеличить премии за медали украинским паралимпийцам
Кабинет министров Украины намерен на сегодняшнем заседании увеличить премию за золотую медаль украинским паралимпийцам до 800 тыс грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции председатель Государственной службы, молодежи и спорта Равиль Сафиуллин.
Он сообщил, что размер премии за серебряную медаль будет составлять 550 тыс. грн, а за бронзовую – 380 тыс грн. Ранее размер премии паралимпийцам составлял: за золотую медаль – 700 тыс. грн, серебряную – 500 тыс. грн, бронзовую – 350 тыс. грн.
«Я уверен, что это постановление (об увеличении размера премий – УНИАН) будет принято сегодня правительством», - отметил Р.Сафиуллин.
Как сообщал УНИАН, украинская паралимпийская сборная в общем зачете на Играх в Лондоне 2012 года заняла четвертое место и завоевала рекордное количество наград – 84: 32 золотые медали, 24 серебряные и 28 бронзовых.