Дефицит бюджета ПФУ по итогам года может составить около 20 млрд грн – эксперт

Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по итогам 2012 года составит около 20 млрд грн.

Такое мнение УНИАН высказала ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий.

«На этот год у нас (дефицит бюджета ПФУ - УНИАН) около 20 млрд грн получается. 15 млрд грн - это то, что утверждено бюджетом (ПФУ - УНИАН) и порядка 5 млрд грн будут предоставлены Государственным казначейством», - отметила эксперт.

А.Бетлий сообщила, что институт не делал расчетов относительно дефицита бюджета фонда на 2013 год, однако она прогнозирует, что дефицит ниже, чем в текущем году, но, скорее всего, не ниже 10 млрд грн. «Скорее всего, он будет оставаться в двузначных числах», - сказала она.

По словам эксперта, единственный источник финансирования дефицита бюджета фонда - госбюджет: «ПФУ дефицитный уже длительное время, и при повышении расходов (бюджет - УНИАН) фонда будет оставаться дефицитным. Единственный источник покрытия дефицита бюджета ПФУ - это социальный трансферт из госбюджета», - говорит эксперт.

Бездефицитность бюджета ПФУ, сказала А.Бетлий, будет зависеть от того, как будут повышаться и пересматриваться пенсии.

Она также отметила, что нельзя переходить на двухуровневую пенсионную систему в год бездефицитности бюджета ПФУ. «Солидарный фонд должен быть бездефицитным хотя бы несколько лет и выйти на профицит, чтобы система стабильно работала в последующем, - подчеркнула эксперт.

Как сообщал УНИАН,дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины в январе-августе 2012 года составил 8 млрд грн.

12 сентября премьер-министр Николай Азаров заявил, что в государственном бюджете на 2013 год будет предусмотрено 23 млрд грн на перерасчет пенсий гражданам, которые вышли на пенсию до 2008 года.

Он отметил, что в 2013 году будет продолжаться повышение пенсий военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава, которые оставили службу. По словам главы правительства, в текущем году выплаты для этих категорий граждан повышены в среднем на 20%. Справка УНИАН. В связи с повышением пенсионных выплат ряду категорий граждан с мая 2012 года Кабинет министров, при пересмотре бюджета ПФУ на вторую половину 2012 года, увеличил дефицит бюджета фонда с 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн.