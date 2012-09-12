Акимовой не нравится проект госбюджета: «нуждается в глубокой проработке»

Одобренный сегодня правительством проект государственного бюджета Украины на 2013 год «нуждается в глубокой проработке». Об этом заявила журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова после заседания Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, И.Акимова сказала: "Я думаю, что сегодняшний бюджет, который был вынесен на Кабмин, нуждается еще в глубокой проработке. Мы должны ознакомиться более детально с цифрами. Что касается макроэкономических показателей, то они находятся где-то, я бы сказала, на среднем реалистическом уровне. Потому что они очень приближены к показателям, которые прогнозировали на 2013 год Международный валютный фонд и Всемирный банк. Что касается основных деталей, то повторяю, что бюджет нуждается в доработке".

Она отметила, что премьер-министр Николай Азаров под время заседании Кабмина дал задание к пятнице, 14 сентября, откорректировать проект до внесения в Верховную Раду.

"И, я думаю, что в парламенте будет следующий этап доработки", - сказала И.Акимова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 сентября, Кабинет министров Украины утвердил проект закона Украины «О государственном бюджете на 2013 год» с доходами 394,6 млрд грн, что на 6,4% больше плана на 2012 год, и расходами с суммой предоставляемых кредитов - 434,6 млрд грн, что на 6,3% больше плана на текущий год.

Как сообщил министр финансов Украины Юрий Колобов, планируется, что дефицит госбюджета будет составлять 27,8 млрд грн, что отвечает 1,65% ВВП (без учета дефицита НАК «Нафтогаз Украины»).

Министр сообщил, что в проекте заложена сумма компенсации за разницу в тарифах для «Нафтогаза», но не уточнил ее. При этом Ю.Колобов отметил, что на текущий год эта цифра составляет 12 млрд грн, из которых на 6 млрд грн уже выпущено облигаций внутреннего государственного займа, вторая половина суммы компенсации для НАКа пока не востребована.

Также в 2013 году правительство намерено предоставить госгарантии на общую сумму 16 млрд грн, что отвечает 1% ВВП.

Ю.Колобов уточнил, что проект бюджета на 2013 год рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности, рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 триллионов грн, инфляция – 5,9%.

При этом раньше, во вступительном слове на сегодняшнем заседании Кабмина, премьер-министр Николай Азаров сказал, что Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП по итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом до 3,4%.