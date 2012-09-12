Минимальную зарплату в следующем году повысят менее чем на 100 гривень

Проектом государственного бюджета на 2013 год предусмотрен рост минимальной зарплаты на 8,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров.

«Правительство предусмотрело на следующий год рост минимальной заработной платы на 8,5%, или почти на 100 гривень», - сказал Н.Азаров.

Он добавил, что среднегодовой рост должностного оклада работников I тарифного разряда составит 18%, или 146 грн.

Также глава правительства отметил, что на внедрение новых размеров минимальной заработной платы, на повышение окладов работникам бюджетных учреждений дополнительно направляются около 10 млрд грн, на увеличение помощи семьям с детьми - дополнительно более 8 млрд грн.

«Это позволит существенно сократить разрыв между этими показателями в следующем году», - отметил Н.Азаров.

Напомним, Министерство финансов предлагает в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличить доходы государственного бюджета на 6% - до 392,6 млрд грн. Доходы сводного бюджета составят 499,4 млрд грн, что на 8% больше запланированного показателя на 2012 год.

Справка УНИАН. Размер минимальной зарплаты в Украине на сегодняшний день составляет 1094 грн.

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