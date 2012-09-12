Конституционный суд Германии разрешил создание Европейского механизма стабильности

Брюссель. Федеральный конституционный суд Германии принял решение, которым разрешил ратификацию соглашения о создании постоянно действующего европейского фонда финансовой помощи – Европейского механизма стабильности.

Как сообщает Spiegel-Online, соответствующее решение было оглашено сегодня в немецком Карлсруэ.

По мнению суда, на сегодняшний день нет оснований для прекращения ратификации соглашения.

Вместе с тем суд выразил несколько замечаний. В частности, суд отметил, что увеличение доли Германии в Европейском механизме стабильности должно происходить только с согласия немецкого представителя в управляющем органе этого механизма.

Кроме того, суд пришел к выводу, что правительство Германии должно обеспечить всестороннее информирование о деятельности Европейского механизма стабильности представителей немецкого парламента.

На сегодня Германия – единственная страна - член зоны евро, которая не ратифицировала соглашение о создании Европейского механизма стабильности.

Ранее лидеры стран-членов ЕС надеялись, что соглашение вступит в силу в июле этого года, однако из-за задержки процесса ратификации в Германии, этого не произошло.