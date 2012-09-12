Частные компании будут бесплатно выдавать ключи электронной подписи

Частные компании, предоставляющие услуги по выдаче ключей электронной подписи, будут делать это бесплатно после достигнутой договоренности с Государственной налоговой службой Украины (ГНСУ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, соответствующая договоренность зафиксирована в подписанном меморандуме между Госналогслужбой и участниками рынка электронного документооборота.

«Раньше предприниматели имели возможность бесплатно получить ключи электронной подписи только в аккредитованном центре налоговой службы. Сегодня мы делаем важный шаг вперед - в пакете услуг компаний, подписывающих меморандум, будет предусмотрен программный продукт, который позволит их клиентам бесплатно подавать отчетность в налоговую. Суммарно компании, с которыми мы сегодня подписываем меморандум, охватывают 80% рынка», - отметил председатель ГНСУ Александр Клименко во время подписания документа.

По его словам, за три месяца существования аккредитованного центра сертификации ключей в составе налоговой службы было выдано 90 тыс. ключей. Налоговая служба ожидает, что в результате достигнутых договоренностей вырастет количество предпринимателей, которые будут подавать отчетность в электронном виде.

К Меморандуму присоединились представители аккредитованных центров сертификации ключей и игроки рынка представления электронной отчетности и электронного документооборота, в том числе ООО "АйФин", ООО "Украинский сертификационный центр", ООО "Центр сертификации ключей "Украина", ЧАО "ИВК", ООО "К-Технолоджи", ООО "Интеллект-Сервис", ООО "Софт Протекшн", ПАО "Центр компьютерных технологий "ИнфоПлюс", ПАО "Институт информационных технологий", ПАО КБ "ПриватБанк" и другие.

Напомним, аккредитованный Центр сертификации ключей начал работу 30 мая 2012 года. Центр предоставляет электронные ключи юридическим и физическим лицам бесплатно.

Центр сертификации электронных ключей в июле 2012 года выдал 26,4 тыс. ключей, что в 3,5 раза больше по сравнению с июнем.