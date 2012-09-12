Клименко: механизм предоставления налоговых льгот нужно пересмотреть

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко считает, что необходимо пересмотреть механизм предоставления налоговых льгот.

«Президент дал команду проанализировать эффективность налоговых льгот, насколько они являются тем стимулом для развития отрасли, в которой предоставлены, насколько они в действительности стимулируют реальный сектор экономики», - сказал он.

По словам А.Клименко, сегодня ряд льгот не дают эффекта отраслям от их предоставления. «Я считаю, что прежде чем предоставлять новые (льготы — УНИАН), мы должны реально посмотреть на ситуацию сегодняшнего дня, посмотреть на те ошибки, которые сегодня совершены, внести поправки для того, чтобы механизм налоговых льгот действительно стимулировал и позволял реальному сектору экономики развиваться», - подчеркнул А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров намерен заложить в проекте госбюджета на 2013 год предоставление налоговых льгот реальному сектору экономики на 71 млрд грн.

“Общий инвестиционный ресурс, который остается в 2013 году в реальной экономике, благодаря налоговым стимулам достигнет в следующем году почти 71 млрд грн”, - сказал премьер-министр Николай Азаров.