Янукович поручил Кабмину учесть финансирование реформ при подготовке бюджета-2013

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров при подготовке государственного бюджета на 2013 год предусмотреть приоритетные направления реформ и меры, реализация которых должна быть осуществлена в следующем году за счет бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отмечает, что реализация экономических реформ невозможна без должного финансового обеспечения. В связи с этим он поручил правительству предусмотреть финансирование на внедрение медицинской реформы; проведение реформ в социальной сфере и усиление социальной защиты; реализацию реформы в сфере земельных отношений и развитие сельских территорий; реформирование и повышение эффективности работы топливно-энергетического комплекса; реализацию реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве; дерегулирование, повышение качества предоставления административных услуг и совершенствование таможенных процедур.

В то же время, по мнению Президента, важное место в реформировании экономики принадлежит региональной составляющей. Положительные сдвиги должны чувствовать люди на местах. Поэтому глава государства также поручил правительству учесть в проекте государственного бюджета на следующий год необходимость предоставления государственной финансовой поддержки для сооружения и реконструкции наиболее значимых для регионов объектов, введение которых в эксплуатацию будет иметь существенное влияние на рост инвестиционного потенциала конкретного региона, увеличение занятости населения, улучшение социального обеспечения, медицинского обслуживания и повышение качества жизни граждан.

Кроме того, Президент придает важное значение реформированию судебной системы, целью которого является создание в стране независимого суда. С целью надлежащего финансового обеспечения органов систем судоустройства глава государства обратился с письмом к премьер-министру относительно обеспечения учета обоснованных потребностей судебной власти во время подготовки проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Кабмин сегодня на своем заседании утвердил проект государственного бюджета на 2013 год с доходами 394,6 млрд грн, что на 6,4% больше плана на 2012 год, и расходами с суммой предоставляемых кредитов - 434,6 млрд грн, что на 6,3% больше плана на текущий год.