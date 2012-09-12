Два украинских банка могут начать эмиссию бесконтактных карт Visa в октябре

Два украинских банка в октябре текущего года могут начать эмиссию бесконтактных карт Visa.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила глава офиса Visa в Украине Светлана Георбелидзе.

«Где-то в октябре мы ожидаем, что два банка эмитента выйдут с бесконтактными картами, то есть они будут эмитировать бесконтактные карты», - сказала она.

Глава офиса Visa в Украине не уточнила названия банков, ссылаясь на то, что процедура сертификации банков на эмиссию карт еще не завершена. При этом она отметила, что это одни из тех банков, которые уже прошли сертификацию на эквайринг карт, — банк «Пивденный», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк», «Укрсоцбанк» и «Райффайзен Банк Аваль».

Также С.Георбелидзе сообщила, что к работе с бесконтактными картами в ближайшей перспективе могут присоединиться еще несколько украинских банков.

Справка УНИАН. Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей.

На конец июня 2012 года количество активных карт Visa в Украине составляло 34 млн.