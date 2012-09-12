УСПП поддерживает своевременное одобрение правительством проекта бюджета-2013 - Кинах

Сегодняшнее одобрение правительством проекта главной государственной сметы можно только поддержать, считает президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), народный депутат Украины Анатолий Кинах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСПП.

По мнению А.Кинаха, своевременное принятие Государственного бюджета Украины на 2013 год является фактором доверия иностранных инвесторов и станет хорошим сигналом для международного сообщества в контексте того, что ситуация в нашей стране стабильная и прогнозируемая.

«Сегодня перед Украиной стоит очень сложная задача - на основе равноправной конкуренции, в соответствии с законодательством провести выборы и не допустить, чтобы на второй план отошли насущные экономические вопросы, тем более, чтобы они стали заложниками политической конкуренции. Правительство страны демонстрирует это понимание - проект бюджета-2013 года сейчас принято, теперь важно, чтобы он был принят парламентом не позднее ноября этого года», - отметил Кинах.

Важно, отметил президент УСПП, что главная смета страны на следующий год содержит меры по дальнейшему росту экономики, усилению социальной политики, укреплению национальной денежной единицы - гривни. В нем также сохранена положительная преемственность - в бюджете-2013 заложено продолжение уже начатых программ, в частности, таких как «школьный автобус», «питьевая вода», «корвет» и «Ан-70» и другие.

«В проекте бюджета должны найти свое место вопросы энергосбережения, развития внутреннего производства, поддержки национального товаропроизводителя и создания новых рабочих мест. Промышленники, предприниматели и работодатели будут активно участвовать во всех последующих процессах его совершенствования с тем, чтобы Украина начала следующий новый год со сбалансированным бюджетом, которым сможет решить многие приоритетные для украинской экономики вопросы», - подчеркнул Кинах.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании в среду, 12 сентября, утвердил проект Закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%.

При этом ранее, во вступительном слове на заседании Кабмина в среду, премьер-министр Николай Азаров сказал, что Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП по итогам 2013 по сравнению с 2012 годом до 3,4%.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 370,799 млрд грн, в частности, доходы общего фонда - 319,651 млрд грн, расходы - 396,683 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 344,248 млрд грн .

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.