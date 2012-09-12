Порошенко и Колобов не назвали цену газа и курс доллара для бюджета-2013

Члены правительства не называют журналистам цену на газ и курс доллара, на которых основывается проект государственного бюджета на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга министра финансов Юрия Колобова тот не смог назвать прогнозируемую цену на газ на 2013 год. На вопрос о цене на газ он отметил: «такая как по контракту».

В тоже время просьба журналистов назвать ряд других параметров проекта госбюджета вызвала у Ю.Колобова удивление. «Тут же два тома, я что, должен все знать», - сказал министр, взяв в руки объемный документ проекта госбюджета на 2013 год.

Кроме того, он не назвал размер минимальной заработной платы и уровень прожиточного минимума. «Это вопрос к министру социальной политики», - сказал Ю.Колобов.

После этого журналисты поинтересовались у министра экономики Петра Порошенко о том, какой курс доллара прогнозируется на 2013 год, на что тот сказал, что это вопрос не к нему, а к Национальному банку Украины.

Также он согласился с тем, что министр финансов не определяет курс доллара, а это делает НБУ.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании в среду, 12 сентября, утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%.

По словам Ю.Колобова, проект бюджета на 2013 год рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности, рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 триллионов грн, инфляция – 5,9%.

Напомним, бюджет-2012 рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.