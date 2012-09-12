Украина заинтересована в сотрудничестве с США в инновационных технологиях - Хорошковский

Украина заинтересована в активизации сотрудничества с Соединенными Штатами Америки в сфере инновационных технологий.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский во время встречи со старшим советником по вопросам инноваций Офиса Государственного секретаря США Алеком Россом в среду, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра.

«Мы будем приветствовать рост американских инвестиций, которые будут направлены на развитие инновационных технологий в Украине», - подчеркнул В.Хорошковский.

Первый вице-премьер-министр также отметил, что США являются примером для Украины в вопросе внедрения системы электронного управления.

«Украина активно работает над реализацией инициативы «Партнерство «Открытое правительство». Наша цель - обеспечить открытость и прозрачность государственной политики, а также наладить эффективное сотрудничество с гражданским обществом», - добавил он.

По словам В.Хорошковского, отношения между Киевом и Вашингтоном являются стратегическими и должны направляться на расширение украинско-американского сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, в конце июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев сообщил, что власть готовит новый пакет инвестиционных стимулов для ускорения роста экономики Украины.

Он отметил, что для того чтобы ускорить рост экономики и иметь возможность в перспективе выйти на среднегодовые темпы роста хотя бы в 6-7%, Украине необходимы новые меры по стимулированию инвестиционной и инновационной деятельности.