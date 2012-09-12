Кабмин предлагает ввести админответственность за нарушения при электронных закупках

Кабинет министров предлагает ввести административную ответственность должностных лиц операторов электронных площадок за нарушения законодательства при проведении электронных реверсивных аукционов.

Соответствующий законопроект, который разрабатывало Министерство юстиции, был принят сегодня, 12 сентября, на заседании Кабинета министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, министр юстиции Александр Лавринович отметил, что эти законодательные изменения стали необходимы для обеспечения реализации Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» относительно введения процедуры электронного реверсивного аукциона», который был принят Верховной Радой 7 июля 2012 года. Предусматривается, что установление ответственности должностных лиц за нарушения законодательства при проведении электронных реверсивных аукционов станет одним из эффективных механизмов реализации нормативных предписаний в этой сфере при осуществлении государственных закупок.

Кабинет министров будет предлагать Верховной Раде внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в частности в статью 16414 «Нарушения законодательства об осуществлении закупки товаров, работ и услуг за государственные средства».

Так, правительство считает необходимым установить ответственность должностных лиц операторов электронных площадок за необоснованный отказ от проведения регистрации лиц, которые желают стать заказчиками или участниками процедуры электронного реверсивного аукциона, а также нарушение регламента электронной площадки – от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также, предлагается установить ответственность за необоснованный отказ от организации или проведения электронного реверсивного аукциона. Такое нарушение повлечет за собой наложение штрафа на должностных лиц операторов электронных площадок от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Повторное в течение года совершение подобных нарушений, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, повлечет за собой наложение штрафа от ста до семисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Планируется, что одобрение этих законодательных изменений позволит обеспечить соблюдение должностными лицами операторов электронных площадок законодательно определенной процедуры электронного реверсивного аукциона и предотвратить правонарушения в этой сфере.

Как известно, 7 июля 2012 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об осуществлении государственных закупок" относительно внедрения процедуры "электронный реверсивный аукцион". Законом введена новая процедура государственных закупок путем проведения электронных закупок и определены условия и порядок их проведения.