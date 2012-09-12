Количество центров обслуживания налогоплательщиков выросло до 458 — ГНСУ

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) увеличила количество открытых центров обслуживания налогоплательщиков (ЦОН) до 458 учреждений во всех регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко в среду во время открытия Центра обслуживания налогоплательщиков при налоговой инспекции в Печерском районе Киева.

«Почти за год мы построили 457 центров (обслуживания налогоплательщиков — УНИАН)», - сказал А.Клименко.

В целом, до конца 2012 года в эксплуатацию будет введено еще 18 ЦОН, сеть сервисных учреждений для предпринимателей составит 476 учреждений.

Напомним, центры обслуживания налогоплательщиков предоставляют такие услуги, как принятие отчетности, предоставление бесплатного программного обеспечения, информационно-консультационные услуги. Центры также предоставляют административные услуги: принятие на учет налогоплательщиков в органах Госналогслужбы, оформление и выдача патентов, свидетельств, справок, других документов.