Бюджет-2013: исполнение в пятой октаве и без минора

Правительство приподняло занавес таинственности над своим "бессмертным" произведением под названием "Государственный бюджет страны на очередной год". Кабмин оперативно и своевременно утвердил проект на год 2013-й.

Но, в отличие от прочих маститых музыкантов, маэстро-Кабмин не стал исполнять свое "произведение" полностью, ссылаясь на то, что партитура весьма объемна и едва втиснулась в два тома. На суд почтеннейшей публики была представлена лишь малая часть, некие наиболее звучные и приятные для слуха ноты. Действительно, чтобы слушатели правильно поняли, о чем музыка, достаточно "напеть" всего лишь пару-тройку ноток. Но, все же, из обнародованного можно сделать вывод, что власть берет довольно высокую планку и намерена “играть произведение” не ниже пятой октавы.

Наверное, ни у кого не было иллюзий насчет того, что бюджет будет написан в каком-либо другом, нежели предвыборном, стиле. А в стиле этом существует табу на любого рода негативную, "минорную" нотку, даже если она исполняется по всем правилам экономической и финансовой грамоты.

Первым камнем преткновения стали макропоказатели, на которых будет базироваться главный финансовый документ. Злые языки утверждают, что даже в составе самого правительственного ансамбля не было единства по этому поводу. Некоторые министры позволяли себе, хотя и непублично, но все же, говорить о необходимости более сдержанного оптимизма по поводу прогнозов экономического развития страны в 2013 году. Кроме того, даже поползли слухи, что в "оркестре" на соседней с правительством улице, один из ведущих музыкантов взял чрезмерно "минорную" ноту, и был изгнан из коллектива, поскольку не вписывался в общую мелодию предвыборного позитива.

Видимо, волна негатива слегка затронула и премьер-министра Украины Николая Азарова (наверно, по той же причине, что печальные мелодии намного глубже проникают в душу и берут за живое, нежели веселые). Он, в своей вступительной речи во время открытия заседания правительства, собственно, на котором и должен был утверждаться проект госбюджета-2013, заявил, что этот документ рассчитан, исходя из показателя роста ВВП в 3,4% по сравнению с 2012 годом, что позволит получить доходы сводного бюджета на уровне 0,5 трлн грн.

Неодоумение вызвало то, что уже в распространенной среди СМИ стенограме вступительного слова премьера прогнозируемый правительством рост ВВП трансформировался в более оптимистические 3-4%. А дальше - больше. Через некоторое время представитель секретариата Кабинета министров заявил журналистам, что в ходе заседания позитива у министров прибавилось и они сошлись на том, что ВВП в Украине в следующем году вырастет на 4,5%.

Позже министр финансов Украины Юрий Колобов, исполняя свою "партию", заявил, что проект бюджета базируется на правительственном прогнозе, который был принят еще в 2011 году. Им предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%, а его номинальное значение должно составить 1,688 трлн грн, инфляция — 5,9%. Используя в написании финансово-музыкального произведения под названием "Госбюджет-2013" такие макропоказатели, правительство намерено увеличить его доходы в следующем году на 6,4% - до 394,6 млрд грн, по сравнению с годом нынешним. Соответственно, сумму расходов, в которых учтены и предоставляемые из госказны кредиты, планируется увеличить на 6,3% - до 434,6 млрд грн.

Выполнив нехитрое арифметическое действие видим, что “зазор” между доходами и расходами составаляет ни много ни мало — ровно 40 млрд грн. Вычтя из этой суммы планируемый дефицит госбюджета в 27,8 млрд грн (на 2012 год предельный уровень дефицита составляет 25,130 млрд грн - УНИАН), получим объем средств, котрый правительство намерено направить на кредитование, а это 12,2 млрд грн, что соответсвует плану т.г. Конечно, министр заверил, что эти средства будут направлены на развите самых-самых нужных направлений. Кстати, видимо для того, чтобы не было в правительстве внутренних споров-раздоров, уже под вечер Президент Виктор Янукович четко озвучил Кабмину - куда он считает целесообразным для страны направить бюджетные средства.

В принципе, никто и не сомневается, что деньги будут направлены туда, куда надо, но все же, они выдаются на возвратной основе, а этот процесс весьма и весьма затруднен. По данным Минфина, за январь-июль на 2012 год в бюджет возвращено всего 635,1 млн грн, при этом, что запланировано за весь 2012 год возвратить 13,031 млрд грн. Темпы предоставления кредитов выглядят внушительнее, чем темпы их возврата. Так, за указанный период из запланированных на год 12,277 кредитов уже выдано за семь месяцев 3,613 млрд грн.

В проекте бюджета-2013 также предусмотрены 16 млрд грн правительственных гарантий, что составляет 1% ВВП. Правда, министр не уточнил, кому именно будут они предоставлены, но также не вызывает сомнения, что они будут направлены в нужном и правильном направлении.

Безусловно, номинальное увеличение дефицита госбюджета и весомая сумма планиремых поручительств по неправительственным долгам вряд ли позитивно скажутся на государственном долге страны. Хотя министр финансов уверяет, что правительственные обязательства по итогам следующего года будут находиться на приемлемом уровне, что соответсвует 26,5% по отношению к ВВП.

Традиционно, ударение во время "предпремьерного исполнения" бюджета было сделано на социальных статьях. Правительство декларирует повышение размера помощи при рождении ребенка. В пределах 50 гривень в течение года должен быть повышен прожиточный минимум для всех категорий граждан и т.д. Отдельным "хитом" в бюджетной музыкальной истории страны остаются выплаты вкладчикам Сбербанка СССР. В 2013 году правительство готово сделать ремикс и направить на его раскрутку 8 млрд грн, или по 1 тыс грн в одни руки.

Власть не намерена радовать публику, как это бывало в прежнее времена, длительными и захватывающим бюджетными ариями. Очевидно, что принятие бюджета будет исполнено в темпе presto или даже prestissimo. Да и увидеть всю "партитуру" финансово-музыкального творения можно будет, наверно, уже после принятия его в Раде. Кстати, в правительстве высказывают уверенность, что еще нынешний состав Верховной Рады возведет сие творение в статус закона. Будут ли депутаты следующего созыва подгонять бюджет под свое видение ситуации - вопрос ближайшего будущего.

Но почему-то не удается избавиться от ощущения, что данное бюджетное произведение, а точнее - его самые "богатые" и эксклюзивные фрагменты, будут исполняться для ограниченного круга избранных VIP-персон. До простых гражданан они донесутся в диапазоне, недоступном для восприятия и ощущения.

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)