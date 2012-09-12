Гривня на межбанке стабилизировалась

В среду, 12 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0960/8,1060, к 12:00 цены поднялись до 8,1025/8,1120. К закрытию торгов ценовые уровни понизились - 8,1000/8,1080 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2572/0,2577, к 12:00 цены выросли - 0,2586/0,2591. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2589/0,2593. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2649 (-0,4351).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2755/1,2815.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4220/10,4365, к 12:00 цены ушли вверх - 10,4430/10,4590. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли значений 10,4585/10,4725.