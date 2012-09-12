Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос почти на 30%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-июле 2012 года составило 8,659 млрд долл., что на 28,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (6,735 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-июле 2012 г. против аналогичного периода 2011 года экспорт товаров из Украины вырос на 3,3% - до 39,431 млрд долл., импорт - на 7,1% – до 48,09 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-июле 2011 года – 0,85).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 209 стран мира.

Объемы экспорта товаров в страны СНГ составили 37% от общего объема экспорта, Азии - 26,6%, Европы - 24,9%, в т.ч. в страны Европейского Союза - 24,4%, Африки - 7,7%, Америки - 3,6%, Австралии и Океании - 0,1%.

Существенные экспортные поставки осуществлялись в Российскую Федерацию - 26,1% от общего объема экспорта (железнодорожные локомотивы, черные металлы, механические машины), Турцию - 5,6% (черные металлы, семена и плоды масличных растений, удобрения), Египет - 4% (зерновые культуры, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения), Польшу - 3,9% (черные металлы, руды, шлак и зола, семена и плоды масличных растений), Казахстан - 3,8% (железнодорожные локомотивы, изделия из черных металлов, механические машины), Италию - 3,6% (черные металлы, семена и плоды масличных растений, удобрения) и Индию - 3,3% (жиры и масла животного или растительного происхождения, топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, черные металлы).

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них - 28,5% от общего объема экспорта (уменьшение на 10,8% против января-июля 2011г.). Минеральные продукты составили 11,9% (уменьшение на 17%), продукты растительного происхождения - 11,3% (увеличение на 83,2%), механические и электрические машины - 9,9% (увеличение на 7,5%), средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства — 8,7% (увеличение на 27,4%), продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности - 7,6% (увеличение на 4,1%), жиры и масла животного или растительного происхождения - 5,8% (увеличение на 9,1%) и готовые пищевые продукты — 4,6% (увеличение на 15,6%).

Импорт из стран СНГ составил 41,6% от общего объема, Европы - 32,1%, в т.ч. из стран Европейского Союза - 30,6%, Азии - 19,3%, Америки - 5,7%, Африки - 1%, Австралии и Океании - 0,3%.

В общем объеме импорта наибольшие поступления осуществлялись из Российской Федерации - 33,1% (топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, механические машины, черные металлы), Китая - 8,5% (электрические и механические машины, обувь), Германии - 8,1% (механические машины, оборудование наземного транспорта, кроме железнодорожного, фармацевтическая продукция), Беларуси - 6,2% (топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного, удобрения), Польши - 4% (топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, пластмассы, полимерные материалы, бумага и картон), США - 3,8% (топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного, механические машины) и Италии - 2,7% (механические и электрические машины, пластмассы, полимерные материалы).

Минеральные продукты составляли 33,3% объема импорта товаров (уменьшение на 6,2%). На поставки механических и электрических машин приходилось 15,3% (увеличение на 15,4%), средств наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств - 10,1% (увеличение на 54,1%), продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности — 9,9% (увеличение на 8,4%), недрагоценных металлов и изделий из них — 6,2% (уменьшение на 2,5%), в том числе черных металлов и изделий из них — 4,3% (уменьшение на 2,3%), полимерных материалов, пластмасс и изделий из них — 5,2% (уменьшение на 1,8%), готовых пищевых продуктов - 3,3% (уменьшение на 2,7%) и продуктов растительного происхождения - 3,1% (увеличение на 31,7%) от общей стоимости импорта.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля механических машин с 8,2% до 8,9%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, — с 6,3% до 7,6%, электрических машин - с 6% до 6,4%. Доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки уменьшилась с 36,1% до 31,6%, пластмасс, полимерных материалов - с 4,3% до 4%, черных металлов - с 3,4% до 2,9%.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6,748 млрд долл. против также отрицательного сальдо в размере 3,025 млрд долл. в 2010 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14,197 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл. соответственно в 2010 году.