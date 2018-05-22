Госсмета-2013: власть запуталась между средним и абсолютным реализмом

Проект Государственного бюджета на 2013 утвержден вовремя. Но такая оперативность Кабмина в данном случае кажется и огромным «минусом» этого документа. Непонятны цифры, на которых базируется бюджет, вызывает сомнение их реалистичность. Тем более, что высказывания людей в правительстве, ответственных за подготовку бюджета, озадачили экспертов…

Несколько расходятся в оценках и сами представители власти. Если министр финансов Юрий Колобов называет бюджет "абсолютно реалистичным" документом, в котором все финансовые показатели "оптимально сбалансированы", то первый зам.главы АП Ирина Акимова отмечает, что показатели главной сметы на "среднем реалистическом уровне". Итак, попробуем разобраться...

Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 12 сентября, утвердил проект закона Украины «О государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Правда, в тот же день ранее, премьер-министр Николай Азаров сказал, что Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП по итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом до 3,4%.

«Мы прогнозируем, что… по сравнению с 2012 годом ВВП вырастет на 3,4%. Таким образом, доходы сводного бюджета достигнут почти 0,5 триллиона гривень, что на 8% больше, чем доходы 2012 года», - сказал Н.Азаров.

По словам же министра финансов Украины Юрия Колобова, проект бюджета на 2013 год рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности, рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

При этом следует отметить, что Министерство финансов Украины рассчитывало проект государственного бюджета на 2013 год по пессимистическому сценарию. На сайте ведомства сообщалось, что во время обсуждения проекта бюджета на следующий год с главами общественных советов заместитель министра финансов Украины Сергей Рыбак заявил, что «рост реального ВВП в 2013 году ожидается на уровне не менее 4,5%». Именно такой прогнозный уровень ВВП был указан как пессимистический сценарий в действующем постановлении Кабинета Министров Украины касательно прогноза основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2013 и 2014 годы.

Во время брифинга министр финансов Юрий Колобов не смог назвать прогнозируемую цену на газ на 2013 год. На вопрос о цене на газ он отметил: «такая как по контракту».

В то же время просьба журналистов назвать ряд других параметров проекта госбюджета вызвала у Ю.Колобова удивление. «Тут же два тома, я что, должен все знать», - сказал министр, взяв в руки объемный документ проекта госбюджета на 2013 год. Кроме того, он не назвал размер минимальной заработной платы и уровень прожиточного минимума. «Это вопрос к министру социальной политики», - сказал Ю.Колобов.

После этого журналисты поинтересовались у министра экономики Петра Порошенко о том, какой курс доллара прогнозируется на 2013 год, на что тот сказал, что это вопрос не к нему, а к Национальному банку Украины. Также он согласился с тем, что министр финансов не определяет курс доллара, а это делает НБУ.

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету Министров при подготовке государственного бюджета на 2013 год предусмотреть приоритетные направления реформ и меры, реализация которых должна быть осуществлена в следующем году за счет бюджетных средств.

Президент отмечает, что реализация экономических реформ невозможна без должного финансового обеспечения. В связи с этим он поручил правительству предусмотреть финансирование на внедрение медицинской реформы; проведение реформ в социальной сфере и усиление социальной защиты; реализацию реформы в сфере земельных отношений и развитие сельских территорий; реформирование и повышение эффективности работы топливно-энергетического комплекса; реализацию реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве; дерегулирование, повышение качества предоставления административных услуг и совершенствование таможенных процедур. В то же время, важное место в реформировании экономики принадлежит региональной составляющей. Президент также придает важное значение реформированию судебной системы, целью которого является создание в стране независимого суда.

Проект госбюджета на 2013 год «нуждается в глубокой проработке»

Одобренный сегодня правительством проект государственного бюджета Украины на 2013 год «нуждается в глубокой проработке».

Об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

Она сказала: «Я думаю, что сегодняшний бюджет, который был вынесен на Кабмин, нуждается еще в глубокой проработке. Мы должны ознакомиться более детально с цифрами. Что касается макроэкономических показателей, то они находятся где-то, я бы сказала, на среднем реалистическом уровне. Потому что они очень приближены к показателям, которые прогнозировали на 2013 год Международный валютный фонд и Всемирный банк. Что касается основных деталей, то повторяю, что бюджет нуждается в доработке».

И.Акимова отметила, что премьер-министр Николай Азаров под время заседании Кабмина дал задание к пятнице, 14 сентября, откорректировать проект до внесения в Верховную Раду. «И я думаю, что в парламенте будет следующий этап доработки», - сказала она.

УСПП поддерживает своевременное одобрение проекта бюджета

Одобрение правительством проекта главной государственной сметы можно только поддержать, считает президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), народный депутат Украины Анатолий Кинах.

По мнению А.Кинаха, своевременное принятие Государственного бюджета Украины на 2013 год является фактором доверия иностранных инвесторов и станет хорошим сигналом для международного сообщества в контексте того, что ситуация в нашей стране стабильная и прогнозируемая.

«Сегодня перед Украиной стоит очень сложная задача - на основе равноправной конкуренции, в соответствии с законодательством провести выборы и не допустить, чтобы на второй план отошли насущные экономические вопросы, тем более, чтобы они стали заложниками политической конкуренции. Правительство страны демонстрирует это понимание - проект бюджета-2013 года сейчас принято, теперь важно, чтобы он был принят парламентом не позднее ноября этого года», - отметил Кинах.

Важно, отметил президент УСПП, что главная смета страны на следующий год содержит меры по дальнейшему росту экономики, усилению социальной политики, укреплению национальной денежной единицы - гривни. В нем также сохранена положительная преемственность - в бюджете-2013 заложено продолжение уже начатых программ, в частности, таких как «школьный автобус», «питьевая вода», «корвет» и «Ан-70» и другие.

«В проекте бюджета должны найти свое место вопросы энергосбережения, развития внутреннего производства, поддержки национального товаропроизводителя и создания новых рабочих мест. Промышленники, предприниматели и работодатели будут активно участвовать во всех последующих процессах его совершенствования с тем, чтобы Украина начала следующий новый год со сбалансированным бюджетом, которым сможет решить многие приоритетные для украинской экономики вопросы», - подчеркнул Кинах.

Правительственный прогноз роста ВВП Украины в 2013 году на уровне 3,4% реалистичен

Прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2013 году на уровне 3,4%, озвученный на заседании правительства, является реалистичным, но при условии улучшения внешней конъюнктуры, изменения курсовой и бюджетной политики.

Такое мнение высказала экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина» Ирина Пионтковская.

Она отметила, что с учетом развития ситуации в стране за последнее время, едва ли можно рассчитывать на улучшение макроэкономической динамики во II полугодии, а по итогам всего 2012 года темпы роста украинской экономики, по ее мнению, составят около 1,5%.

По словам И.Пионтковской, негативное влияние на этот показатель, в основном, будут оказывать слабый внешний спрос, сравнительно скромный урожай зерновых и непростая кредитно-денежная конъюнктура, сдерживающая кредитование реального сектора и инвестиционную активность. «Ускорение экономического роста до 3,0-3,5% вполне возможно, если предположить, что внешняя конъюнктура улучшится, а власти ужесточат бюджетную политику и перейдут к более гибкому курсообразованию, что позволит экономике вернуться к более устойчивой модели роста в следующем году», - сказала она.

Прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,4% носит оптимистический характер

Правительственный прогноз роста ВВП Украины в 2013 году на уровне 3,4% носит оптимистический характер, считает руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен. «Учитывая нынешнее состояние экономики, мы считаем, что прогноз правительства имеет оптимистический характер», - сказал он.

А.Вальчишен отметил, что по итогам I полугодия аналитики группы «Инвестиционный Капитал Украина» понизили прогноз роста реального ВВП Украины на 2013 год на 1,5 п.п. до 3,1%, «поскольку существуют риски в реализации внутренней экономической политики правительства». Кроме того, он считает, что замедлить динамику роста украинской экономики может вероятное ослабление спроса на украинскую продукцию на международных рынках.

Азаров на 2013 год подготовил еще худший бюджет, чем нынешний

Премьер-министр Николай Азаров представил еще худший бюджет на 2013 год, чем бюджет 2012 года. Об этом заявил кандидат экономических наук, эксперт по экономическим вопросам, член избирательного списка Украинской платформы «Собор» Виталий Мельничук.

Правительство утвердило проект госбюджета на 2013 год. Однако подробно комментировать этот документ трудно, поскольку в «лучших» традиция застойных времен практически никакой важной информации о нем правительство пока не дает. Проект не размещен ни на сайте Кабмина, ни на сайте Министерства финансов, нигде. Есть только некоторые данные о нем из высказываний премьер-министра Азарова и информации с брифинга министра финансов, да и те больше на уровне лозунгов. Однако, по мнению В.Мельничука, даже с той скупой информации от Азарова уже есть за что критиковать проект бюджета на 2013 год.

«Например, по доходам. Премьер-министр говорит, что доходы сводного бюджета следующего года должны достичь более 500 миллиардов гривень. В свою очередь министр финансов говорит о доходах Госбюджета в 395 млрд грн. То есть на тысячи местных бюджетов приходится лишь 100 млрд грн. Невероятная концентрация ресурсов в Киеве продолжается, несмотря на лозунги и название «Партия регионов», - говорит экономист.

Относительно дефицита. «Дефицит определили в 1,65% при ВВП, как говорит Азаров, 1,7 триллиона. То есть этот дефицит должен составлять около 28 млрд грн - на такую сумму правительство хочет сделать заимствований в следующем году. В 2012 году дефицит предлагался 1,7% и заимствований - 25 миллиардов. То есть заимствования хотят делать на прошлогоднем уровне плюс 3 млрд. Извините, но Евро-2012 закончилось, почему объемы заимствований не уменьшаются? Это мы что, к Олимпиаде 2022 года уже готовимся? Структура заимствований не обнародована, о ней можем только догадываться, а как увидим проект в целом, то, думаю, еще многое узнаем «интересного», - утверждает Мельничук.

По расходам. О них у премьера вообще нет никакой серьезной информации. Лишь что на доступное жилье выделен один миллиард гривень. Относительно других сфер - неясно. «Но можно самому подсчитать. Если дефицит у нас 1,65%, то выходим на расходы следующего года на уровне 435 млрд. Это много или мало? Это только плюс 40 млрд до этого года. То есть бюджет будет такой же напряженный, как и бюджет 2012 года, а еще будет поправка на инфляцию и мировую рецессию», - говорит экономист.

По инфляции. Правительство закладывает 5,9% инфляции. Азаров уже сейчас рассказывает, что правительство будет иметь умеренную инфляцию. «Но международные финансовые эксперты уже говорят, что инфляция в следующем году точно будет не меньшей, чем в 2012 году, а это минимум 7,9% официально. И здесь самое главное - Азаров ничего не сказал о курсе гривни. Каким он будет в конце следующего года или в середине? Вместо этого «в лучших традициях» сказано, что «бюджет на 2013 год - лучший ответ так называемым оппозиционным политикам, которые пугают людей обвалами и кризисами». По моему же мнению, лучшим ответом здесь должна быть конкретная цифра», - отмечает Мельничук.

О минимальной заработной плате. В проекте бюджете сказано, что она вырастет на 8,5%. Но даже если инфляция будет 5,9%, то получается, что реальный рост на 2,6% процента, а не на 8,5%.

«При всем Николай Азаров честно добавил, что «новый бюджет станет продолжением предыдущих бюджетов, которые принимались при действующей власти». То есть, похоже, лучше не ждите, будет как сегодня», - отметил экономист.

Елена Марченко (УНИАН)

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