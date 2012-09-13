Власти Беларуси допускает возможность девальвации нацвалюты

Минск. Глава Национального банка Беларуси Надежда Ермакова допускает возможность плавной девальвации национальной валюты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом она заявила журналистам.

«Какой-то разовой девальвации не будет, она не просматривается, в этом нет необходимости. Будет ли плавная девальвация? Не исключено», - подчеркнула Н.Ермакова.

Вместе с тем, анализируя приток валюты в страну и ее отток, Национальный банк видит, что каких-то существенных изменений не будет.

«У нас на счетах предприятий накопились огромные суммы денег, порядка 4 млрд долл. в депозитах, на счетах населения имеется много валюты. Нет необходимости в резкой девальвации», - отметила председатель НБРБ.

Она также заявила, что в скором времени в Беларуси можно ожидать деноминации национальной валюты.

«Деноминация – это, говоря по-народному, когда отбрасываются нули. Доходы населения будут расти, количество денег в кошельках и на карточках будет увеличиваться, поэтому когда-то деноминацию придется делать. Я думаю, что в этом году говорить о ней еще рано, а в следующем году, наверное, в середине года, мы начнем на эту тему думать, потому что доходы наши должны возрасти намного», - сказала глава Нацбанка Беларуси.

На недавнем совещании по работе экономики за истекший период 2012 года, оценке итогов года и проектах прогноза, бюджета и денежно-кредитной политики на 2013 год Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не понимает, откуда возникают слухи и домыслы о грядущей девальвации белорусского рубля.

Как сообщал ранее УНИАН, в Беларуси золотовалютные резервы (ЗВР) за август снизились на 89 млн долл. – до 8,159 млрд долл (в июле – на 82 млн долл.).

При этом в национальном определении ЗВР Беларуси сократились на 1 млрд долл. – до минимального значения с начала года в 8,776 млрд долл.

По информации Нацбанка Беларуси, сокращение золотовалютных резервов в национальном определении связано в первую очередь с завершением сделки СВОП с Народным банком Китая.