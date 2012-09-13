Доллар и евро дорожают на межбанке

В четверг, 13 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1070/8,1150 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2579/84, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4710/10,4830. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2915/17 (среда – 1,2867/69).

В среду, 12 сентября, Нацбанк на рынок не выходил.