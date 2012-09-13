В столице поступления от акцизного налога выросли на 16%

В Киеве поступления от акцизного налога в государственный бюджет по итогам января-августа 2012 года составили 119,1 млн грн, что на 16%, или на 16 млн грн, больше, чем за аналогичный период в 2011 году, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

Поступления от акцизного налога в Киеве по итогам августа 2012 года составили 18,9 млн грн, что на 71%, или на 7,9 млн грн, больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

По оценкам столичных налоговиков, такого результата удалось достичь благодаря мерам по борьбе с незаконным производством и торговлей алкоголем, а также из-за повышения ставки на алкогольные напитки на 8,9%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госналогслужбы, в январе-августе 2012 года поступления от акцизного сбора в госбюджет Украины составили 15,4 млрд грн, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.