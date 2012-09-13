Эксперты отмечают сокращение доли евро в золотовалютных резервах НБУ

Доля евро в золотовалютных резервах Национального банка Украины в августе сократилась с 37,26% до 36,97%, говорится в сообщении информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, переданном агентству УНИАН.

«За июль-август НБУ продал 870 млн евро, что составляет 8,98% от всех золотовалютных резервов в евро. Возможно, регулятор не уверен в стабильности данной валюты, и решил частично избавиться от нее. В свете приближения третьего количественного смягчения экономики в США (QE3) и роста евро на мировом валютном рынке появляется неплохая возможность для продажи евро по более высокой цене», – говорит руководитель FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

Аналитики FOREX CLUB отмечают, что объем интервенций НБУ по покупке иностранной валюты в долларовом эквиваленте в августе впервые с апреля 2012 года оказался положительным – 435,9 млн долл. Сальдо покупки регулятором долларов США составило 601,6 млн долл. Также НБУ возобновил покупки австралийской и британской валюты. Так, в прошлом месяце было приобретено 100 млн австралийских долларов и 63,2 млн фунтов стерлингов. Последний раз Нацбанк покупал австралийскую валюту в мае, а фунты – в декабре 2011 года.

«Тем не менее, погашение кредита МВФ в прошлом месяце в размере 990 млн долл. и продажа валюты для расчета за российский газ привели к тому, что размер ЗВР НБУ сократился на 84,2 млн долл. до 29,995 млрд. долл.» - говорят в FOREX CLUB.