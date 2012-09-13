Турция надеется подписать до конца года соглашение о свободной торговле с Украиной

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что Украина и Турция до конца года подпишут соглашение о свободной торговле между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время второго заседания украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня в четверг в Киеве.

Р.Эрдоган подчеркнул, что в соответствующих переговорах, которые начались в конце 2011 года, чувствуется значительный прогресс. «Надеюсь, что до конца года это соглашение будет подписано», - сказал премьер Турции.

Он выразил надежду, что соглашение о безвизовом режиме между двумя странами для кратковременных поездок, который уже действует, позволит достичь стратегической цели выведения отношений на новый уровень и достижения уровня товарооборота до 20 млрд долларов до 2015 года.

Также Р.Эрдоган подчеркнул важность развития региональных проектов, и в этом контексте большое внимание он уделил Крыму. По мнению турецкого премьера, Крым может стать тем регионом, который будет мостиком для развития отношений в целом между странами. Он призвал ускорить переговоры об установлении свободной торговли между Крымом и турецкими регионами.

Кроме экономических интересов, по словам Р.Эрдогана, интересует Турцию и сотрудничество с Крымом в культурно-гуманитарной сфере, в частности, налаживание более тесных контактов между крымскими татарами, проживающими в Крыму и в Турции.

Напомним, 5 июня в Стамбуле посол Украины Сергей Корсунский сообщил журналистам, что Украина и Турция согласовывают условия к проекту соглашения о создании зоны свободной торговли.

По его словам, «само соглашение - достаточно рамочный документ, достаточно простой, фактически его текст согласован. Но есть дополнение, достаточно масштабный документ. У нас с Турцией есть много отраслей, где наши интересы пересекаются. Поэтому надо очень взвешенно проследить по каждой товарной позиции и "сверить часы", скажем, по сельскому хозяйству или в отрасли производства автомобилей, текстиля, бытовой техники».

Как сообщил посол, Киев и Анкара уже провели 4 раунда переговоров, и на сентябрь запланирован очередной раунд.

При этом С.Корсунский считает, что спешить с созданием зоны свободной торговли не стоит.

«Это не тот случай, когда надо все делать срочно. Важно сохранять серьезную динамику развития этого процесса", - отметил он.

Как сказал С.Корсунский, задекларированное стратегическое украинско-турецкое партнерство перешло в практическую плоскость.