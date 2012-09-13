Гривня на межбанке снова просела по отношению к доллару

На межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1070/8,1150, к 12:00 цены выросли 8,1200/8,1280. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к следующим значениям 8,1190/8,1260 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2579/84, к 12:00 цены поднялись 0,2586/90. К закрытию торгов цены понизились 0,2585/89. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,4200 (+0.1050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2900/1,2930. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4710/10,4830, к 12:00 цены ушли вверх 10,4880/10,5025. К закрытию торгов ценовые показатели снизились 10,4805/10,4935.