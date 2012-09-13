Индекс ставок по депозитам физлиц в четверг не изменился

В четверг, 13 сентября, индекс ставок по депозитам физических лиц оставался на уровне предыдущего дня.

Об этом свидетельствуют данные об индексе ставок по депозитам физлиц, обнародованных на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По вкладам в национальной валюте индекс вкладов на 3, 6, 9 и 12 месяцев составил, соответственно, 17,09%, 18,02%, 18,33% и 18,59%.

По краткосрочным валютным индекс оставался в пределах: доллар — 5,71-8,12%; евро — 4,39-6,62%.

Как сообщал УНИАН, с 18 мая 2011 года начал рассчитываться «Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц» (UIRD). В список банков, которые объявляют ставки, входит 20 крупнейших банков. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в украинской гривне, долларах США и евро.

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