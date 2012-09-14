Банк «Базис» исключен из Фонда гарантирования вкладов

Банк «Базис» лишился статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц, говорится в сообщении Фонда.

Согласно сообщению, изменения в Реестр участников Фонда внесены 11 сентября.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины постановлением №357 от 23 августа 2012 года принял решение об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора публичного акционерного общества «АКБ «Базис» Веры Ладоненко.

Справка УНИАН. Банк «Базис» основан в 1991 году под руководством экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова. По классификации НБУ, «Базис» принадлежит к группе небольших финучреждений с активами менее 3 млрд грн.

Банк входит в состав финансово-промышленной группы «Инвестор». Его самыми большими бенефициарами на 1 апреля 2012 года были Олег Гаевый, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий.