Янукович: Украина ищет приемлемые пути интеграции в Таможенный союз и ЕЭП

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина ищет приемлемые пути интеграции в Таможенный союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины сказал, выступая на 9-й Ялтинской ежегодной встрече (YES).

В.Янукович напомнил, что Украина подписала Соглашение о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ. Он подчеркнул, что Украина внимательно анализирует опыт создания и функционирования таких интеграционных объединений, как Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси и Единое экономическое пространство.

«Сегодня Украина выстраивает модель сотрудничества с Таможенным союзом, изучает пути сотрудничества и приемлемые пути интеграции», - сказал Президент. Он отметил, что особое внимание уделяется вопросам трансформации этих объединений в Евразийский экономический союз, при котором Украина имеет статус наблюдателя.

Напомним, в конце июля премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина хочет работать с Таможенным союзом РФ, Беларуси и Казахстана и внимательно изучает последние предложения России по этому вопросу.

При этом он отметил, что, к сожалению, предложенный Украиной вариант сотрудничества с ТС по формуле «3+1» Россия не приемлет.

В то же время экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин считает, что реализация договора о Зоне свободной торговли СНГ является шагом в сторону присоединения Украины к Таможенному союзу, и прогнозирует, что уже в сентябре консультации между Киевом и Москвой по вопросу присоединения Украины к ТС могут активизироваться.

Верховная Рада Украины ратифицировала Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ 30 июля т.г.

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