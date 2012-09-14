Минфин на аукционе 18 сентября планирует продавать только гривневые ОВГЗ

Министерство финансов Украины на аукционе 18 сентября планирует предложить к продаже облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком обращения 5 и 7 лет.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ во вторник, 11 сентября, Минфину удалось привлечь в государственный бюджет 160 млн грн за счет размещения индексированных ОВГЗ со сроком погашения 9 сентября 2015 года. Доходность составила 9,3%. При этом спрос на ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет отсутствовал.

По данным Государственной казначейской службы, с начала этого года по 3 сентября поступления в госбюджет от проведения правительственных заимствований составили 76,755 млрд грн (52,776 млрд грн - от внутренних, 23,979 млрд грн - от внешних). За указанный период на погашение госдолга было направлено 45,107 млрд грн, расходы на обслуживание - 15,253 млрд грн.