Порошенко видит Украину в числе лидеров мировой экономики за 10 лет

Украина имеет уникальную возможность войти в число лидеров мировой экономики в ближайшие 10 лет. Эта возможность связана с развитием украинского агросектора. Об этом министр экономического развития Украины Петр Порошенко заявил в ходе дискуссии «Будущее мировой экономики» на 9-й Ялтинской ежегодной встрече YES.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе YES.

«Если раньше миром правили страны, которые имеют нефть и газ, то в ближайшем десятилетии лидерство перейдет к «странам зерна и воды» - то есть к странам с большими продовольственными ресурсами и развитым агросектором. И здесь Украина находится в уникальном положении», - заявил П.Порошенко.

Однако все зависит от того, как Украина воспользуется этим преимуществом, подчеркнул министр: «Многое зависит от того, как мы повысим доверие инвесторов, как мы повысим производительность труда». Ключевыми задачами для Украины министр считает создание комфорта для инвесторов, обеспечение права собственности, борьбу с коррупцией, соблюдение верховенства права. «Главное - когда инвестор приходит в Украину, он должен чувствовать себя безопасно и комфортно», - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, 9-я Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе» проходит с 13 по 16 сентября в Ливадийском дворце Ялты.